الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات بالخليل

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، فى المحافظات، مشيرة إلى شفاء 3 حالات في "بيت أولا" بمحافظة الخليل، وأضافت الكيلة - في بيان أوردته الوكالة الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات استقرت عند 643 إصابة؛ بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية، لافتة إلى أن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة؛ بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

وبتسجيل حالات الشفاء الجديدة ينخفض عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، إلى 80 حالة؛ بينها 23 في محافظة القدس و29 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في المحافظات الجنوبية.. فيما بلغت نسبة التعافي 86.8% من مجمل الإصابات.

والثلاثاء الماضى، تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، شحنة مساعدات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى فلسطين، شملت شرائح فحص لفيروس كورونا (كوفيد19)، ومعدات طبية أخرى؛ لدعم جهود الوزارة في مواجهة الوباء.

وقالت وزيرة الصحة الفسطينية مي الكيلة، خلال استلام شحنة المساعدات في مقر الوزارة برام الله، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، إن منظمة "اليونيسف" شريك أساسي لوزارة الصحة، وساهمت بشكل كبير في دعم القطاع الصحي، واليوم ومن خلال عملها ودعمها المتواصل تبرعت بشرائح فحص "للكورونا" ما معدله 3500 شريحة فحص، إضافة إلى معدات طبية اخرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".