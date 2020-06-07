اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات بالخليل

الأحد، 07 يونيو 2020 11:43 ص
الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات بالخليل فريق طبى لمكافحة كورونا
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، فى المحافظات، مشيرة إلى شفاء 3 حالات في "بيت أولا" بمحافظة الخليل، وأضافت الكيلة - في بيان أوردته الوكالة الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات استقرت عند 643 إصابة؛ بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية، لافتة إلى أن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة؛ بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

وبتسجيل حالات الشفاء الجديدة ينخفض عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، إلى 80 حالة؛ بينها 23 في محافظة القدس و29 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في المحافظات الجنوبية.. فيما بلغت نسبة التعافي 86.8% من مجمل الإصابات.

والثلاثاء الماضى، تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، شحنة مساعدات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى فلسطين، شملت شرائح فحص لفيروس كورونا (كوفيد19)، ومعدات طبية أخرى؛ لدعم جهود الوزارة في مواجهة الوباء.

وقالت وزيرة الصحة الفسطينية مي الكيلة، خلال استلام شحنة المساعدات في مقر الوزارة برام الله، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، إن منظمة "اليونيسف" شريك أساسي لوزارة الصحة، وساهمت بشكل كبير في دعم القطاع الصحي، واليوم ومن خلال عملها ودعمها المتواصل تبرعت بشرائح فحص "للكورونا" ما معدله 3500 شريحة فحص، إضافة إلى معدات طبية اخرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".


وبينت أن "اليونيسف" كمنظمة دولية، شريك حقيقي في النظام الصحي الفلسطيني، خاصة في موضوع التطعيمات، ومن خلالها نستطيع أن نستورد الطعوم بأثمان جيدة، وتأمين المطاعيم الهامة لأطفالنا في برنامج التطعيم الموجود في نظام الصحة العامة.


بدورها، أشادت ممثلة "اليونيسف" أيتونا إيكولي، بجهود وزارة الصحة والعلاقة المميزة معها، موضحة أن هذه المساعدات تساعد الوزارة في السيطرة على انتشار مرض (كوفيد 19) ومحاصرته، وهذه الأدوات لها أهمية للوزارة لمعالجة الأشخاص المصابين أو الذين بحاجة لعلاج في المستشفيات.

 


فلسطين

الصحه الفلسطينيه

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة