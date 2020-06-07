وبتسجيل حالات الشفاء الجديدة ينخفض عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، إلى 80 حالة؛ بينها 23 في محافظة القدس و29 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في المحافظات الجنوبية.. فيما بلغت نسبة التعافي 86.8% من مجمل الإصابات.