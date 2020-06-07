"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطوات التخلص من الكمامة بطريقة صحيحة منعا لإنتقال عدوى كورونا وقالت منظمة الصحة العالمية : لا تلمس الجهة الأمامية من الكمامة وتخلص منها في سله المهملات مع غسيل اليدين بالماء والصابون .

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن بعض الدول تشهد ”زيادات طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود العزل، مشيرة إلى أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وأشارت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة تنصح حكومات العام بتشجيع ارتداء عامة الناس للكمامة، مضيفة :"لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".

وأوضحت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن بؤرة جائحة فيروس كورونا المستجد تتمركز في الوقت الحالي في أمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية وخصوصا الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم المنظمة في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف "فيما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة (للإصابات)، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى".