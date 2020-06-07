اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 11:34 ص
"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا خطوات التخلص من الكمامة بطريقة صحيحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطوات التخلص من الكمامة بطريقة صحيحة منعا لإنتقال عدوى كورونا وقالت منظمة الصحة العالمية : لا تلمس الجهة الأمامية من الكمامة وتخلص منها في سله المهملات مع غسيل اليدين بالماء والصابون .

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن بعض الدول تشهد ”زيادات طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود العزل، مشيرة إلى أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وأشارت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة تنصح حكومات العام بتشجيع ارتداء عامة الناس للكمامة، مضيفة :"لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".

وأوضحت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن بؤرة جائحة فيروس كورونا المستجد تتمركز في الوقت الحالي في أمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية وخصوصا الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم المنظمة في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف "فيما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة (للإصابات)، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى".

 

 


unnamed
 

 

 


الصحة العالمية

فيروس كورونا

الكمامات

كورونا

كيف نتخلص من الكمامة

الكمامة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة