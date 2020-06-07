الشركات اليابانية تطور أقنعة وجه باردة مع اقتراب الصيف

تسرع العديد من الشركات اليابانية جهودها لتطوير أقنعة وجه باردة وجافة لمساعدة الناس فى حرارة الصيف القادم المرتفعة فى اليابان حيث يواصلون ارتداء الأقنعة لمنع انتشار الفيروس التاجى الجديد.
وذكرت وكالة أنباء //كيودو// اليابانية أن الطلب يزداد على الأقنعة المناسبة للاستخدام في الصيف في اليابان وأجزاء أخرى من العالم، حيث يحذر الخبراء الطبيون من مخاطر مثل صعوبات التنفس والجفاف عندما يرتدي الناس أقنعة في الموسم الحار والرطب.
الشركات اليابانية تطور أقنعة وجه باردة مع اقتراب الصيفالأحد، 07 يونيو 2020 08:57 م
اليابان - أرشيفية
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تسرع العديد من الشركات اليابانية جهودها لتطوير أقنعة وجه باردة وجافة لمساعدة الناس فى حرارة الصيف القادم المرتفعة فى اليابان حيث يواصلون ارتداء الأقنعة لمنع انتشار الفيروس التاجى الجديد.
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