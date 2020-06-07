اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 10:09 م
خالد صلاح
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الشركات اليابانية تطور أقنعة وجه باردة مع اقتراب الصيف

الأحد، 07 يونيو 2020 08:57 م
الشركات اليابانية تطور أقنعة وجه باردة مع اقتراب الصيف اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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تسرع العديد من الشركات اليابانية جهودها لتطوير أقنعة وجه باردة وجافة لمساعدة الناس فى حرارة الصيف القادم المرتفعة فى اليابان حيث يواصلون ارتداء الأقنعة لمنع انتشار الفيروس التاجى الجديد.
وذكرت وكالة أنباء //كيودو// اليابانية أن الطلب يزداد على الأقنعة المناسبة للاستخدام في الصيف في اليابان وأجزاء أخرى من العالم، حيث يحذر الخبراء الطبيون من مخاطر مثل صعوبات التنفس والجفاف عندما يرتدي الناس أقنعة في الموسم الحار والرطب.


اليابان

أقنعة

كورونا

كورونا فى اليابان

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