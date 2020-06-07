الشرطة اليونانية تمنع محتجين من الوصول إلى السفارة الأمريكية

كتبت: هناء أبو العز

أغلقت الشرطة في وسط أثينا عدة محطات مترو مركزية بعد تجمع مئات الأشخاص في ميدان سينتاجما تضامنا مع المتظاهرين في الولايات المتحدة احتجاجا على وفاة رجل أسود على يد رجال الشرطة الشهر الماضي.

و شجبت التظاهرة وفاة جورج فلويد البالغ من العمر 46 عامًا في 25 مايو عندما قام ضابط شرطة في مينيسوتا بالضغط على رقبته لعدة دقائق بينما كان مقيدًا على الأرض ، وبدأت التظاهرة التى ضمت نحو 2000 شخص. خارج البرلمان وانتقل إلى منطقة شرطة قريبة في حي كولوناكي، وفق صحيفة إكاثا ميرينى اليونانية.

وحاول المتظاهرون ، وهم يرددون شعارات مناهضة للعنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة ، الوصول إلى السفارة الأمريكية على بعد كيلومترين فقط شمال كولوناكي ، لكن الشرطة أوقفتهم في شارع فاسليسيس سوفياس، ووقعت بعض بعض المشاجرات الطفيفة وتم اعتقال شخص واحد ، وفقا للتقارير.

وفي مسيرة سابقة مساء الأربعاء ، قُبض على خمسة أشخاص بعد أن اشتبك محتجون مع ضباط مكافحة الشغب خارج السفارة.

وعلى صعيد آخر ، اجتمعت مجموعة منفصلة من المتظاهرين في ميدان سينتجاما ضد الاحترار العالمي وتغير المناخ.