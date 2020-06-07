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الشرطة البريطانية فى مواجهة احتجاجات على وفاة "فلويد".. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 12:00 ص
الشرطة البريطانية فى مواجهة احتجاجات على وفاة "فلويد".. صور الشرطة البريطانية تواجه المحتجين
رويترز

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نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا للاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن، اليوم، للمطالبة بالمساواة العرقية بعد مقتل مواطن أمريكى من أصول أفريقية على يد رجل شرطة في الولايات المتحدة، حيث احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين فى مسيرة "حياة السود مهمة" في ساحة البرلمان وكانوا في مواجهة مباشرة مع أفراد الشرطة.

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 وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتى الاحتجاجا رفضا لقسوة الشرطة والتى انتهت بوفاة جورج فلويد، الرجل الأسود غير المسلح في الولايات المتحدة الأسبوع الماضى، وتجمع المتظاهرون في ساحة البرلمان في وستمنستر بعد يوم من حث الوزراء لهم على الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التجمع في مجموعات تضم أكثر من ستة.

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وأظهرت الصور حشودًا ضخمة ترفع لافتات وتصدح بهتافات تندد بالعنصرية بالعاصمة، وألقي القبض على رجل في ساحة البرلمان بينما أظهرت الصور أنه جلس وهو مكبل اليدين بينما تحدث معه شرطيان.

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