السيطرة على حريق نشب بمحول كهربائى فى قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية والأهالى من السيطرة على حريق، نشب اليوم الأحد، في محول كهربائي بجوار وحدة الإجتماعية، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطاراً من العميد سامح مدير الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق داخل المحول الذي يقع بالقرب من وحدة الشئون الإجتماعية، بمركز الوقف، وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من السيطرة علي الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز الوقف، وهندسة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإصلاح التلف الذي يوجد في المحول الكهربائي تجنبًا لاحداث حرائق أخرى.