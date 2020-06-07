السيطرة على حريق فى منزل جنوب الأقصر دون إصابات

الأقصر - أحمد مرعى

تمكن رجال الحماية المدنية فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقرية الحميدات، ما أسفر عن تفحم محتويات المنزل بالكامل دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بإسنا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات بنشوب حريق فى قرية الحميدات التابعة لمجلس قروى الدير بمنزل المواطن محمود حماد محمد طروش، ما أسفر عن حرق مطبخ ومحتوياته بالكامل وثلاجة وبوتاجاز والباب والشباك، وعلى الفور انتقل لموقع الحريق عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، لمتابعة السيطرة على الوضع وتبين أنه لا توجد خسائر ولا إصابات فى الأرواح، وتم إخماد الحريق عن طريق رجال الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق نشب فى حوش للماشية ما أسفر عن نفوق 17 رأس ماشية دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم إخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بإسنا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات قروى الكيمان، بنشوب حريق فى حوش للماشية بقرية الغريرة، وكلف على الفور رئيس مدينة إسنا بانتقال الأجهزة التنفيذية وسيارتى إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع.