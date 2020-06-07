اليوم السابع
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السيطرة على حريق بحوش ماشية جنوب الأقصر ونفوق 17 رأس ماشية

الأحد، 07 يونيو 2020 03:43 م
السيطرة على حريق بحوش ماشية جنوب الأقصر ونفوق 17 رأس ماشية حريق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق نشب فى حوش للماشية مما أسفر عن نفوق 17 رأس ماشية دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم إخماد النيران قبل إمتدادها للمنازل المجاورة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بإسنا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات قروى الكيمان، بنشوب حريق فى حوش للماشية بقرية الغريرة، وكلف على الفور رئيس مدينة إسنا بإنتقال الأجهزة التنفيذية وسيارتى إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع.

وعلى الفور إنتقل لموقع الحريق كل من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات، وجابر عنتر رئيس مجلس قروى الكيمان، برفقة رجال الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق قبل إمتداده للمنازل المجاورة، وتبين أن النيران أتت على محتويات حوش الماشية، مما أسفر عن نفوق 17 رأس ماشية وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح بين الأهالى، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدينة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الأسبوع الماضى، فى السيطرة على حريق نشب فى عدد من أشجار النخيلة ونباتات الحلف بالناحية القبلية بقرية العضايمة بالقرب من شريط السكة الحديد، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بالمدينة، يفيد بنشوب حريق فى أشجار النخيلة ونباتات الحلف بالناحية القبلية بقرية العضايمة بالقرب من شريط السكة الحديد، وعلى الفور تم إبلاغ رئيس غرفة عمليات الوحدة المحلية بكومير، وانتقل إلى مكان الحريق رئيس الوحدة المحلية بكومير، وتم إبلاغ الجهات المختصة الحماية المدنية التى أرسلت سيارتى إطفاء ونجحت فى إخماد النيران والسيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم إتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق لمعرفه سبب الحريق.


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