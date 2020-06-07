السيسي يوجه بتطوير منظومة الضرائب.. ومواصلة جهود فض المنازعات الضريبية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع فى تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة التى من شأنها أن تنشئ قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم فى ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة المالية لتطوير وميكنة منظومة الضرائب، خاصةً ما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية مع الممولين وتطبيق آليات التحصيل الإلكترونى على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام، وبالمقابل تعزيز جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية.

واستعرض وزير المالية جهود تطوير النظام الضريبى، والتى تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد البيانات، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشرى وتحديث الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.

كما عرض الدكتور محمد معيط جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالى فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.