اليوم السابع
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السودان يؤكد التزامه بما يحقق مصلحة قطاع النفط العالمى

الأحد، 07 يونيو 2020 09:34 م
السودان يؤكد التزامه بما يحقق مصلحة قطاع النفط العالمى رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك
أ ش أ

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أكد وزير الطاقة و التعدين السودانى المهندس عادل على إبراهيم، التزام بلاده بما تم الاتفاق والإجماع عليه فى الاجتماع الـ11 للدول الأعضاء وغير الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، لما فيه من مصلحة أكيدة لقطاع النفط العالمي.
ذكرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن السودان شارك في الاجتماع الـ11 للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول، الذي عقد أمس السبت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمناقشة كيفية المحافظة على استقرار قطاع النفط العالمي في ظل تذبذب الأسعار نتيجة لتأثير جائحة وباء كورونا في مستويات العرض والطلب والاقتصاد العالمي.
وترأس الاجتماع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، بصفتهما الرئيس والرئيس المشارك للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة بالإضافة لوزير الطاقة الجزائري محمد أركاب بصفته رئيس لمؤتمر أوبك، حيث أكدوا ضرورة الاستمرار في التعاون للتغلب على الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وناقش الاجتماع الأجندة المتفق عليها وتم التصويت على عدة مخرجات، من أهمها تمديد فترة العمل بسياسة إنقاص مستويات الإنتاج لشهر إضافي لتشمل شهر يوليو، نتيجة لاستمرار انخفاض الطلب بسبب وباء كورونا.


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النفط فى السودان

أوبك

اجتماع أوبك

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