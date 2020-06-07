السفير الألمانى بليبيا يعرب عن صدمته جراء انتهاكات ميليشيات السراج فى ترهونة

أعرب السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوكزا، عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة، عقب دخول ميليشيات موالية لحكومة فايز السراج المنطقة.
وقال أوكازا في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الأحد، إن هناك تقارير عن عمليات قتل خارج إطار القضاء، مضيفًا أنه يضم صوته إلى الأصوات التي تطالب بإجراء التحقيق في الأحداث.
وأبدى السفير الألماني قلقه إزاء التقارير الواردة عن عمليات انتقام ونهب، ودعا من وصفهم بـ"القادة" إلى ضبط النفس.
ويأتي تنبيه السفير الألماني، وسط مخاوف حقوقية متزايدة من ممارسات الميليشيات الموالية لحكومة السراج، عقب دخولها إلى مدينة ترهونة بدعم من تركيا.
السفير الألمانى بليبيا يعرب عن صدمته جراء انتهاكات ميليشيات السراج فى ترهونةالأحد، 07 يونيو 2020 10:16 م
ليبيا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوكزا، عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة، عقب دخول ميليشيات موالية لحكومة فايز السراج المنطقة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
المسماري: أردوغان يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبياالأحد، 07 يونيو 2020 08:42 م
أحمد الجارالله للرئيس السيسى: العالم يؤيدك فى وقفتك مع ليبياالأحد، 07 يونيو 2020 08:24 م
العربية: مطالبة أممية بالتحقيق فى جرائم اقترفتها ميليشيات موالية لتركيا فى ليبياالأحد، 07 يونيو 2020 08:23 م
الجامعة العربية ترحب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة فى ليبياالأحد، 07 يونيو 2020 08:22 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة