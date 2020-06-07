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السجن 15 سنة لمتهم باستعمال القوة مع ضباط شرطة والإتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 07 يونيو 2020 03:59 م
السجن 15 سنة لمتهم باستعمال القوة مع ضباط شرطة والإتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم " خ.ع.أ" عامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى المخدرات و5 سنوات أخرى  عن تهمة مقاومة السلطات واستخدام العنف مع ضابطى شرطة أثناء القبض عليه بدائرة مركز ساقلتة، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين  بأمانة سر طه حسين وماجد أمين

تعود وقائع القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلته  عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف والمتعاطين وراغبى الشرا.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من احد المصادر السرية وقام الضابطان "ع.أ" و"م.م" من مركز ساقلته بمحاولة القبض على المتهم إلا انه قام بتهديدهما ومقاومة السلطات واستعمال القوة معهما لمحاولة الهروب إلا أن قوة من الشرطة تمكنت من السيطرة والقبض عليه.

بمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى عاقبته بالسجن 10 سنوات عن تهمة المخدرات و5 سنوات عن تهمة استعمال القوة مع ضابطى الشرطة.


سوهاج

الجنايات

استعمال القوة

ساقلته

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