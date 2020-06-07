السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتقليد ختم الجمهورية وتزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "س. ف" بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 7 أخرين من تهمة تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى الجهات الحكومية.

وأسندت النيابة للمتهمين "س.ف"، و " ع.ع"، و"ا.س"، و"ع.ح"، و "ع.ع"، و"س.س"، و "ج.ع"، و"ش.ف"، تهمة تقليد "خاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الحكومية"، بأن قام الأول باصطناع الخاتم سالف الذكر على غرار الأختام الصحيحة، واستعمله لبصم المحررات المزورة موضوع الاتهام الثانى.

وأسندت النيابة للمتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العامة، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محررات رسمية وهى " شهادات مزورة والمنسوب صدورها لمكتب إحدى الجهات الحكومية"، وذلك بأن اتفقوا مع المتهم الأول وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام بالاشتراك مع المجهول لاصطناع المحررات على غرار المحررات الصحيحة ، وذيلها بتوقيعات نسبت زوراً لموظفين عمومين وبصمها بأختام مقلدة، فصبغت عليها صفة الرسمية على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

واستعمل المتهمون المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زورت من أجله، بأن قدموها أمام إحدى الجهات الحكومية "محكمة جنوب القاهرة"، واستطاعوا بتلك الوسيلة من الحصول على أحكام فى الدعاوى محل الاتهام الأول مع علمهم بكون تلك المحررات مزورة.