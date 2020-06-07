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الزراعة: تطهير 110 آلاف منشأة حكومية مجانا للوقاية من كورونا فى 27 محافظة

الأحد، 07 يونيو 2020 01:08 م
الزراعة: تطهير 110 آلاف منشأة حكومية مجانا للوقاية من كورونا فى 27 محافظة تطهير ضد كورونا
كتب عز النوبى

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريراً من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات بتطهير عدد 110322 وذلك خلال الفترة من 14 مارس 2020 حتى 2 يونيو 2020 .

 وقالت الوزارة في بيان اليوم إن الأمكان التي تم تطهيرها في المحافظات كما يلى:

محافظة اسوان عدد الجهات التى تم تطهيرها 120، محافظة السويس عدد الجهات التى تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التى تم تطهيرها 162، محافظة القاهرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 305، محافظة المنوفية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2811، محافظة الجيزة عدد الجهات التى تم تطهيرها 28979، محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1613، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 196، محافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 1605.

وفى محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2171، محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 708، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 1114، محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 3197، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 1437، محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 249، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 219، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 26978، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 10651.

وفى محافظة دمياط بلغ عدد الجهات التى تم تطهيرها 593، محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 303، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 19149، محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 2120، محافظة اسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 4554، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 699، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 63.


تطهير كورونا

الخدمات البيطرية

الطب البيطرى

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