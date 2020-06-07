"الزراعة" تضع روشتة لمربى الماشية والدواجن لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

كتب عز النوبى

ينشر"اليوم السابع"، عددا من التوصيات والنصائح التى أصدرها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة لمواجهة الارتفاعات الحادة فى درجات حرارة الجو والمناخ المتغير للحفاظ على القطعان ومقاومة الإجهادات الحرارية، والتى تؤثر سلباً على معدلات أداء الحيوان والدواجن، فى العنابر والحظائر التى تعمل بنظام التربية المفتوحة.

-ضرورة الحذرمن زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف فى إستخدام المياه داخل العنابر فى الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أوالحوائط أوالغسيل، لأن ذلك يُزيد من الإجهاد الحرارى على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء، للفتة الى انه للحد من نهجان الحيوان أو الطائر يتم إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم (كربوناتو) إلى كل لتر ماء شرب ليعادل من حموضه الدم ويساعد من سيولته، ومنع اللزوجة، كذلك إضافة ربع قرص أسبرين إلى كل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين (ج) إلى مياه الشرب بالجرعات المقررة، لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة، و التى تزيد فى الأجواء الحارة.

- تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.

-فى حال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر، لضمان استفادته منه، محذرة من تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، لعدم تجديد الهواء بآخر ساخن من البيئة الخارجية.

- ضرورة توفير المياه النظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات فى القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب، فضلا عن ضرورة تجنب الإفراط فى التعامل او الامساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

-حذرت التوصيات من إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، ويجب تأخيرها إلى ما بعد إنكسار الموجة الحارة بعدة ساعات، مؤكدة على تطبيق ضوابط الأمن والأمان الحيوى، وضبط جرعات الأدوية والإضافات.

-فى حال نقل الطيور والحيوانات، يجب ان يتم ذلك ليلاً ، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور فى الإقفاص، أو الحيوانات فى المركبات، ويمنع توقف المركبات المحملة خلال النقل.

-وناشد قطاع تنمية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كافة المربيين بضرورة التواصل مع القطاع، فى حال ظهور اية مشكلات، وذلك على مدار الساعة، على الواتساب 01558626682، 01558626681.

-كما ناشد القطاع صغار مربى الدواجن، بالتواصل مع القطاع، للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بقروض ميسره 5%، لتطوير عنابرهم ورفع كفاءتها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، طبقاً للبروتوكولات الموقعة بين الوزارة، وبعض البنوك الوطنية.