اليوم السابع
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"الزراعة": ارتفاع صادرات 3 محاصيل زراعية لـ2.2 مليون طن لأسواق أوروبا والعالم

الأحد، 07 يونيو 2020 10:45 ص
"الزراعة": ارتفاع صادرات 3 محاصيل زراعية لـ2.2 مليون طن لأسواق أوروبا والعالم محصول البطاطس
كتب عز النوبى

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أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات 3 محاصيل لـ 2 مليون و224 ألف طن وهى الموالح، والبطاطس، والبصل منذ بدء موسم التصدير وحتى 2 من الشهر الجارى ، وهناك تدفق ملحوظ فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والاوربية ، وفتح منافذ جديدة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن إجمالى صادرات مصر من الموالح منذ بدء الموسم التصدير الجديد بلغ مليون و354 ألف طن، بينما بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من البطاطس 628 ألف طن، تلاها فى المركز الثالث البصل بإجمالى 240 ألف طن ، مضيفا أن اجمالى 3 محاصيل تصديرية بلغت ما يقرب من 2 مليون وألف طن وجارى الشحن.

وأضاف العطار، انه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية التى تمثل الآن عمود الاقتصاد القومى بعد حالة الانكماش فى القطاع السياحى بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا ، موضحا زيادة تدفق الصادرات وتعافى السوق ، بالإضافة الى انفراج فى عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الاوربية ، مشير الى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق العالمية، حيث يعتبر البرتقال المصرى من اجود أصناف البرتقال فى العالم.

فيما تتابع وزارة الزراعة، توفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية "مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة" والعمل على تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والى مراكز التعبئة والموانئ مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.


صادرات الخضر

صادرات البرتقال

صادرات البطاطس

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