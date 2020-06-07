اليوم السابع
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الزراعة: ارتفاع صادرات الفراولة لـ19 ألفا و301 طن.. اعرف التفاصيل

الأحد، 07 يونيو 2020 06:00 ص
الزراعة: ارتفاع صادرات الفراولة لـ19 ألفا و301 طن.. اعرف التفاصيل محصول الفراولة
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى صادرات مصر من الفراولة الطازجة منذ بدء التصدير وحتى 2 من الشهر الجارى، بلغت 19 ألفا و301 طنا، وجار الشحن والتصدير، مضيفا أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع شحنات الفراولة الطازجة المصدرة للخارج تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية، بالإضافة إلى مواصلة تشديد إجراءات جميع صادرات المنتجات الزراعية خاصة  الخضر والفاكهة لإنفاذها بجميع أسواق العالم وزيادة الصادرات.

ووفقا لتقارير حديث أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة أكد حصول مصر على المركز الاول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة وفي هذا الصدد قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن ذلك جاء نتيجة لاهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية الهامة وتأكيدا لثقة العالم فى المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو جميع الأسواق العالمية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة ، قال إن محصول الفراولة يُزرع فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وانتاجها يغطي الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالي 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لان الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالي 4 مليون شتلة فراولة سنويا بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتي يبدأ موسم تصديرها في شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة في شهر ديسمبر

وكان وزير الزراعة أكد، أيضا أنه فى إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زياده حجم التمويل الذى يمنح لمزارعي الفراولة من 15 ألف جنية الىً 60 الف للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الانتاج ومؤخرا تم زياده الفئة التسليفيه للفدان الىً 90 ألف جنية بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة

وفى إطار تشجيع مصدرى الفراولة تم تطبيق اول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمه حيث تم ربط المزارع بموردي مستلزمات الانتاج وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.

جدير بالذكر أنه وفقاً لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة تحتل مصر المركز الاول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم لعام 2019.

كما حققت مصر نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 فى صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% فى القيمة و 39% فى الكميات وهى النسب الأعلى بين أهم الدول المصدرة الفراولة المجمدة على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة فى 2010 كانت لا تتعدى 11 مليون دولار، وتأتى تلك النتائج لتأكد ثقة العالم فى المنتج الغذائى المصرى الذى يتم تصديرة إلى أكبر دول العالم ويعكس حجم الجهد الذى تم فى هذا الملف، ويدفع لمزيد من العمل للحفاظ على المركز الأول فضلاً عن زيادة حصة مصر فى مختلف دول العالم.

 


صادرات الفراولة

الحجر الزراعى

الفراولة الطازجة

اخبار اليوم

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