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الرقابة الإدارية تضبط مهندس بجهاز شؤون البيئة لتلقيه رشوة من شركة هندسية

الأحد، 07 يونيو 2020 01:49 م
الرقابة الإدارية تضبط مهندس بجهاز شؤون البيئة لتلقيه رشوة من شركة هندسية الرقابة الإدارية-أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف

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‏ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من استشاري الهندسة المعمارية بمشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية، التابع لجهاز شؤون البيئة، والمديران المالكان لأحدى شركات التصميمات الهندسية المتقدمة لتنفيذ مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعة.
 
وذلك لقيام المتهم الأول بطلب وتقاضي مبلغ 400 الف جنيه، على سبيل الرشوة من المتهمان الثاني والثالث، مقابل ترسية المناقصة الخاصة بأعمال تطوير القرية المشار إليها على شركتيهما بقيمة 50 مليون جنيه، ‏بصفته عضو لجنتي البت الفني والمالي المعنية بدراسة عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

الرقابة الإد ارية

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قضية رشوة

جهاز شؤون البيئة

قرية الغرقانة

محمية نبق

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