الراى الكويتية: "كورونا" يزيد معدلات الحمل فى الكويت ..اعرف التفاصيل

إيمان حنا

على الرغم من عدم صدور إحصاءات رسمية، بخصوص زيادة معدلات الحمل خلال فترة الحظر التي عاشتها الكويت خلال الشهرين الماضيين، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، فثمة تأكيدات، من عدد من الأطباء وفق ما أوردت صحيفة الراى الكويتية بأن هناك ارتفاعاً في معدلات حمل النساء خلال أزمة هذا الفيروس.



وعزا الأطباء هذه الزيادة إلى رغبة بعض السيدات في استغلال فترة الحظر والاستفادة من وقت الفراغ الذي نجم عن البقاء في المنزل، وفيما أكدوا أنه لا توجد دراسات تثبت انتقال فيروس كورونا المستجد من الأم للجنين عبر المشيمة، أشاروا إلى أن الحامل تكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب ضعف مناعتها.



وأكد استشاري أمراض النساء والولادة رئيس وحدة الخصوبة في مستشفى الجهراء الدكتور حازم الرميح لـ«الراي»، أن جائحة كورونا فرضت على الجميع في أنحاء العالم البقاء في المنازل أوقاتاً طويلة، على غير ما اعتاده الناس، معتبراً أن إحدى النتائج الاجتماعية المتوقعة ازدياد ممارسة الحياة الزوجية، وكذلك رغبة الكثير من السيدات للحمل في وقت هن متفرغات فيه أكثر من أي وقت آخر. وشدد على أنه مهنياً لا توجد أرقام وإحصاءات بهذا الصدد، لكن ظاهرياً ثمة زيادة محلية في نسبة الحمل خلال الجائحة.



وأضاف الرميح «حالياً لا يتوفر لنا كمهنيين أي معلومات وافية حول فيروس كورونا المستجد وظروف الحمل، و لكن مبدئياً يمكن القول بأن مرض كوفيد 19 لا يؤثر على خصوبة الجنسين، ولا يسبب أي مشاكل مع الحمل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه لوحظ فقط زيادة في الولادات المبكرة عند المصابات بالمرض، دون أي مشاكل سلبية أو خلقية على الجنين، ولم يثبت حتى الآن انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين خلال الحمل.



وتابع الرميح أنه مع انخفاض حدة انتشار الوباء بدأت الكثير من مراكز طفل الأنبوب في العالم تعود للعمل مع تطبيق الاحترازات المهنية، ومع عودة الحجر الجزئي للبلاد وإعلان الخطة المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، أنصح الجميع بأن الوباء ما زال موجوداً ونحن لسنا بأمان مما يحتم على المجتمع ضرورة اتباع التعليمات، وخاصة لبس الكمام والتباعد الجسدي مع لبس القفاز وغسل اليدين بشكل منتظم وعدم مخالطة المرضى أو ذوي المناعة المنخفضة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يتلقون علاجات تخفض مناعتهم»، مشدداً على «أهمية تعاون المجتمع مع الجهات الطبية واتباع التعليمات مما سيؤدي الى انحسار الوباء قريباً بإذن الله».