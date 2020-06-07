الدفاع الروسية: عدد العسكريين المتعافين من كورونا يتجاوز الـ4400

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن تجاوز حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بين العسكريين الـ4400 فرد.

وأعلنت الوزارة تسجيل 78 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4409 أشخاص، مضيفة أن حصيلة الموظفين المدنيين الذين تعافوا من المرض بلغت 457.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين يتجاوز حصيلة المصابين بالفيروس منذ عدة أسابيع.

كما ذكرت أن عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في صفوف الأجهزة العسكرية 1510، إضافة إلى 385 مصابا في المؤسسات العلمية التابعة لوزارة الدفاع و306 موظفين مدنيين، وذلك وفق "روسيا اليوم".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين حالة، إضافة إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3 ملايين حالة حول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31848، وفى البحرين تم تسجيل 362 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة فى لبنان، أنه تم تسجيل وفاة واحدة و 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 والإصابات إلى 1331.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 72 وفاة و2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8291 والإصابات إلى 171 ألفا و789، وأفادت وزارة الصحة المغربية، بتسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8177.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات المعنية فى أنحاء العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.