الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالتى وفاة بكورونا فى صفوف جاليتنا بالكويت

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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتسجيل حالتى وفاة فى صفوف الجالية الفلسطينية فى دولة الكويت، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية - في بيان صدر عنها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد - أن المهندس عمار أحمد أبو ناصر (49 عاما)، والمواطن محمد خليل الفرا (62 عاما) توفيا في الكويت، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 121.