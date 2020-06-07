وأضاف أن "أبطال الجيش استعادوا ثلاث عربات عسكرية من نوع bmb وعددا من الأسلحة والذخائر المتنوعة من المليشيات، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية 8 أطقم قتالية تابعة للمليشيات إلى جانب تعزيزات أخرى كانت في طريقها إلى المنطقة".

في سياق متصل.. أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي على تويتر، عن مقتل عناصر حوثية في انفجار عبوة ناسفة كانوا يحاولون زرعها في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وتستمر ميليشيا الحوثي في زراعة العبوات الناسفة، وحقول الألغام، في المساحات المفتوحة والطرقات والمزارع والأحياء السكنية، تحسباً لأي تقدم ميداني للجيش اليمني.