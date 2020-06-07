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الجزائر تسجل 9 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد، 07 يونيو 2020 06:35 م
الجزائر تسجل 9 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا
كتب هاشم الفخرانى

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 9 حالات وفاة و104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم، أنها ستشرع فى تطبيق تدابير رفع الحجر الصحى بالتدريج تحت توصيات شديدة للالتزام بالتدابير الوقائية لعدم تكرار السيناريو الأول عقب إقرار الحكومة السماح باستئناف بعض الأنشطة التجارية الشهر الماضى والعودة بعد ذلك لإلغائه لعدم احترام التوصيات والإجراءات الوقائية.

ويستأنف نحو 70% من التجار نشاطهم وإعادة فتح محلاتهم بعد رفع التجميد عن جزء من الأنشطة التجارية والخدماتية فى مرحلة أولى ضمن خارطة طريق أعدتها الوزارة الأولى لرفع الحجر الصحى بشكل تدريجى ومرن يراعى التقيد الصارم فى أماكن العمل والتجمعات بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وتخص المرحلة الأولى من إجراءات رفع الحجر الصحى عددا من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية، قطاع البناء والأشغال العمومية والرى بما فى ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات إلى جانب محلات الإطعام السريع.  وكذا نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة ووكالات السفر وغيرها من الانشطة في انتظار استئناف باقي الأنشطة في المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي بتاريخ 14 يونيو 2020.

 

 


الجزائر

كورونا

فيروس كورونا

وفيات

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