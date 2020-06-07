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الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة انعقاد جلسات محاكم مدينة نصر لمقرها الأصلى

الأحد، 07 يونيو 2020 05:06 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة انعقاد جلسات محاكم مدينة نصر لمقرها الأصلى المستشار عمر مروان وزير العدل ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جميع الجلسات التى تعقد بمجمع محاكم مدينة نصر الجزئية من مجمع محاكم القاهرة الجديدة الابتدائية بالتجمع الخامس إلى مجمع محاكم مدينة نصر، وجاء فى القرار على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار.

 

وجاء فى القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

 

كما جاء بالقرار، أنه بالاطلاع على قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعين مقار  محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى فرار وزير العدل رقم 3059 لسنة 2020 الصادر المؤرخ 9 مايو 2020، وعلى كتاب رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية المؤرخ 13 مايو 2020.

 

 


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