التنمر على عائلة محمد رمضان.. ابنه آخر الضحايا (فيديو)

دائمًا ما يرتبط اسم الفنان محمد رمضان أو "نمبر وان" الساحة الفنية بكثير من الجدل سواء لمواقفه أو نظرًا لشعبية أغانيه وأعمالها لكن فى الفترة الأخيرة ظهر اسم النجم على الساحة بصورة مختلفة بعدما تعرض أفراد من عائلته للتنمر سواء كانت شقيقته بعد تداول صور حفل زفافها أو نجله بسبب لون بشرته بعد نشر صورته برفقة والده.