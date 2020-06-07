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التنمر على عائلة محمد رمضان.. ابنه آخر الضحايا (فيديو)

الأحد، 07 يونيو 2020 12:07 ص
التنمر على عائلة محمد رمضان.. ابنه آخر الضحايا (فيديو) محمد رمضان ونجله

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دائمًا ما يرتبط اسم الفنان محمد رمضان أو "نمبر وان" الساحة الفنية بكثير من الجدل سواء لمواقفه أو نظرًا لشعبية أغانيه وأعمالها لكن فى الفترة الأخيرة ظهر اسم النجم على الساحة بصورة مختلفة بعدما تعرض أفراد من عائلته للتنمر سواء كانت شقيقته بعد تداول صور حفل زفافها أو نجله بسبب لون بشرته بعد نشر صورته برفقة والده.
 
 

التنمر

محمد رمضان

نمبر وان

ابن محمد رمضان

شقيقة محمد رمضان

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