التعليم: دخول لجان الثانوية العامة من 8 صباحا و2 متر بين كل طالب

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم، فى مؤتمر صحفى عقد فى مقر وزارة الإعلام حضره أسامة هيكل وزير الإعلام، تفاصيل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2020 / 2021.

وقال الدكتور طارق شوقى إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافى من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحرارى والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسى.

وأوضح أن إجمالى عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألفا و591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليونا و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومى بمختلف محافظات مصر.

وتابع: "سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وحال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت فى محضر باللجنة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي عن بعض القرارات المتعلقة بالامتحانات وهي:

1- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان فى نطاق الحجر الصحى بأى منطقة.

2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع فى درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبى.

3- حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحى" لتحديد خروجه أو بقائه فى اللجنة وفقًا للتقرير الطبى، وحال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.

4- الطالب الذى يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.

5- السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثانى ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم حال الرسوب فى مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.

6- يمكن للطالب أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانوني نظرًا للظروف التي نمر بها حاليًا.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى عددًا من الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي سيتم إجابتها من المنزل، وهي:

1- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

2- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عددًا من الإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، وهى:

1- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهرًا.

2- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن إطلاق منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليمى (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وذلك عبر الرابط https://www.thanaweya.net.