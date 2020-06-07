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التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 07 يونيو 2020 07:20 م
التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط منصة المراجعات النهائية لمواد امتحانات الثانوية العامة من اليوم حتى 21 يوليو المقبل، حيث أكدت الوزارة أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم اليوم خلال المؤتمر الصحفى للوزارة، عن منصة إلكترونية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة مجاناً برعاية الشريك الاستراتيجى البنك الأهلى المصرى.

https://www.thanaweya.net/en/home

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الامتحان، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي اليوم خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، حيث ستكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل".

وكشف الوزير أنه يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو، كما يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم 21 يوليو.


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