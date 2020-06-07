التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطلاب الذين لم يقدموا أبحاث فى صفوف النقل نسبتهم قليلة، مقارنة بمن تقدم بأبحاث من الصفوف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص، أن معظم الطلبة الذين لم يقدموا مشاريع أبحاث متسربون من التعليم والدراسة، لافتة إلى أن هناك خطة ودراسة من قبل المديريات لبحث أسباب تسربهم لعودتهم للدراسة مرة أخرى وفق الضوابط القانونية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت بمناسبة انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب ، والاستعداد لإعلان نتائج العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الاعدادية وموافقة الدولة على عقد الامتحانات العامة اعتبارا من 21 يونيو 2020 ، وحرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب ، لابد من الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريا للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول اعتبارا من 21 يونيو 2020 وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف كل مديرية .



وأوضحت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات ضرورة الالتزام على كافة المستويات بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا واستعداد المديريات لعقد امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 21 يونيو وفقا لظروف كل مديرية وطبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



وأشارت إلى أن امتحان الدور الثاني سيكون عبارة عن امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ، وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 للصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ستقوم كل مدرسة بالاحتفاظ بنسخة ورقية من قرص مدمج من المشروعات البحثية المسلمة عبر المنصة الالكترونية، بالاضافة إلى المشروعات البحثية المسلمة ورقيا ، وذلك لاعتبارها أوراق امتحانية رسمية ، مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.



وشددت الوزارة على أنه سوف يتم اعلان نتائج العام الدراسي أسوة بما هو متبع كل عام للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، وتعلن نتيجة العام الدراسي لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين ادوا الامتحان ورقيا و إلكترونيا معا بعد الانتهاء من التقدير الالكتروني.

