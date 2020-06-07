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التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

الأحد، 07 يونيو 2020 04:00 ص
التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممكن تزيد معاشاتهم عن 2000 جنيه، وحتي 3000 جنيه، ويستمر الصرف علي مدار يومين، بعد انتهاء يوم الخميس الماضي مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.
 
 
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات، والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الأيام الأربعة الأولى؛ حيث بلغ إجمالى حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.
 
 
وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى رابع أيام صرف معاشات شهر يونيو وثانى أيام الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه ، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.
 
وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M " " و صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.
 
وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه وعددهم 1 مليون قائم بالصرف أيام الأحد والاثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.
 
-و فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو.
 
علما أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.
 
وفى السياق ذاته اكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالإضافة الى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.
 
 

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