اليوم السابع
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التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيه

الأحد، 07 يونيو 2020 01:00 م
التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيه نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب ـ مدحت وهبة

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تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ عمليات صرف معاشات يونيو حيث تلقت تقريرا من غرفة العمليات صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممن تزيد معاشاتهم عن 2000 جنيه وحتي 3000 جنيه، بعد انتهاء يوم الخميس الماضي مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لاصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه .

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الأيام الأربعة الأولي؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في رابع أيام صرف معاشات شهر يونيو وثانى أيام الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 ملايين جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه ، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت في اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عند إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية A.T.M " " و صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.

وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه وعددهم 1 مليون قائم بالصرأ ايام الأحد والاثنين الموافقان (7 -8) من شهر يونيو.

وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو، علما انه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 اشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفى السياق ذاته، أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالإضافة الى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.
 


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