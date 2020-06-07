التضامن: استمرار توفير أدوات الوقاية للعاملين بمنافذ صرف المعاشات

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ استمرار توفير كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف بالإضافة الى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف كإجراء احترازوى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتقوم وزارة التضامن حاليا بصرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممكن تزيد معاشاتهم عن 2000 جنية وحتي 3000 جنيها ،بعد انتهاء يوم الخميس الماضي مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لاصحاب المعاشات الاقل من 2000 جنيه .



وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الأيام الأربعة الاولي ؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.