البرتغال أول دولة أوروبية تحصل على ختم "السفر الآمن" لعودة السياحة

كتبت آمال رسلان

حصلت البرتغال على ختم "السفر الآمن" من مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC) ، لتكون أول دولة أوروبية تحصل عليه وقال بيان للمجلس ان هذا الختم يهدف إلى التعرف على الوجهات التي تمتثل لبروتوكولات الصحة والنظافة بما يتماشى مع بروتوكولات السفر الآمن الصادرة عنWTTC ، ما يساعد قبل كل شيء على غرس الثقة في المستهلكين، حتى يشعروا أنه يمكنهم السفر بأمان بمجرد تطبيق القيود.

و"كانت البرتغال رائدة في إطلاق ختم نظيف وآمن، ويأتي ختم WTTC هذا لمكافأة الجهد الذي بذله الجميع. وقالت وزيرة الدولة للسياحة ريتا ماركيز إن أفضل وجهة في العالم تعتبر أيضًا الأكثر أماناً في العالم ". كما نشر WTTC مبادئ توجيهية لقطاعات أخرى ، بما في ذلك المطاعم والتسوق في الشوارع والطيران والمطارات والمؤتمرات والاجتماعات ومراكز الأحداث.

وأطلق المجلس العالمي للسفر والسياحةWTTC أول ختم عالمي للسلامة والأمان والنظافة الصحية في العالم، للتعرف على بروتوكولات السفر الآمن في جميع أنحاء العالم. وهذه الخطوة، التي تدعمها أيضًا منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة توفر معلومات الأمان والسلامة التي يحتاجها المسافرون والشركات، فهي تتضمن بروتوكولات موحدة عالمية للصحة والنظافة بحيث يمكن للمستهلكين تجربة رحلات آمنة.

وستتمكن الشركات المؤهلة مثل الفنادق والمطاعم وشركات الطيران وخطوط الرحلات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية والمطاعم والمطارات من استخدام هذا الختم بمجرد تطبيق بروتوكولات الصحة والنظافة. وسيسمح هذا الختم للمسافرين بمعرفة الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم ، التي اعتمدت بروتوكولات عالمية موحدة للصحة والنظافة بحيث يمكن للمستهلكين "السفر الآمن". وتؤكد جلوريا جيفارا، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـWTTC ، أننا نتعلم مع الأزمات السابقة، حيث إن البروتوكولات القياسية والاتساق العالميين يمنحان الثقة للمسافر، وتم تصميم ختم الأمان العالمي الجديد الخاص بنا للمساعدة في إعادة بناء ثقة المستهلك عالميًا.