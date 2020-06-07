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البدء فى أعمال حفر بئر مياه شرب بمحطة موط الغربية بمركز الداخلة

الأحد، 07 يونيو 2020 08:38 م
البدء فى أعمال حفر بئر مياه شرب بمحطة موط الغربية بمركز الداخلة البدء فى أعمال حفر بئر مياه شرب بمحطة موط الغربية بمركز الداخلة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد عن البدء في حفر بئر شراب بمحطة مياه موط الغربية (الأرصاد) لزيادة القدرة التشغيلية للمحطة وزيادة معدل ضخ المياه.

وقام اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة ، يرافقه المهندس محمد حسين مدير محطات الصرف بمركز الداخلة بتفقد أعمال الحفر ووجه بسرعة إنجاز العمل فى الموعد المقرر، وذلك لزيادة القدرة التشغيلية للمحطة وزيادة معدل ضخ المياه، فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بضرورة تحسين مستوى الخدمات الحيوية للمواطنين على مستوى كافة مراكز المحافظة.

وكان اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة ، أعلن أمس السبت عن استكمال تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الصحوة ضمن المبادرة الرئاسية القرى الأكثر فقرا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث يجرى عملية إنشاء الوحدة الصحية بالقرية بتكلفة 6.5 مليون جنيه والتي سيتم الإنتهاء من أعمالها خلال شهرين، كما تفقد عملية احلال وتجديد محطه مياه الشرب بتكلفة 3 مليون جنيه والجارى الانتهاء من الأعمال بها وتسليمها قريبا.

وقال الفحام أنه جرى الاطمئنان على الموقف التنفيذي لإنشاء محطه معالجة مياه الصرف الصحى بالقرية والتي تقام على مساحه 22 فدان، ووجه بضروره الانتهاء من كافه الاعمال في التوقيتات المحدده.


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