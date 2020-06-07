"البحرين" الخاسر الوحيد ببورصات الخليج..والأسواق الإماراتية تربح 16.4مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.83% رابحاً 60.08 نقطة ليغلق عند مستوى 7267.86 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 4.60% رابحاً 93.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2133.34 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 2.37% رابحاً 102.186 نقطة ليغلق عند مستوى 4405.324 نقطة، وربح رأس المال الأسواق الإماراتية 16.4 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.599% رابحاً 20.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3538.320 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.27% خاسراً 3.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.85 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% رابحاً 60.08 نقطة ليغلق عند مستوى 7267.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.97% خاسراً 232.33 نقطة ليغلق عند مستوى 7578.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 225.9 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وارتفع 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.87%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.20%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.15%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.38%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.13%.

وارتفع 151 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جبسكو" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "نادك" بنسبة 9.30%، فيما تراجع 36 سهماً على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.09%، ثم سهم "الرياض ريت" بنسبة 1.78%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 1.27%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 397 مليون ريال سعودي.



بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 4.60% رابحاً 93.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2133.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 394.3 مليون سهم محققة ما قيمته 496 مليون درهم من خلال تنفيذ 7069 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 9 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 5.77%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 4.82%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 4%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.20%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%.

وارتفع 29 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 9.51%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.14%، فيما تراجعت 3 أسهم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 43.4 مليون ورقة بقيمة 118.6 مليون درهم.



بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 2.37% رابحاً 102.186 نقطة ليغلق عند مستوى 4405.324 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 491.38 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، تزامناً مع نجاح اتفاق منظمة أوبك والحلفاء بشأن تمديد اتفاق تخفيض النفط، واستمرار عودة الأنشطة الاقتصادية بالدولة لطبيعتها، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبلغ حجم التداول 143.1 مليون سهم، بقيمة 301.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 3055 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع البنوك بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع قطاع العقار بنسبة 3.99%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.93%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.8%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%.

وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 15%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 8.82%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.67%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 3.42%، ثم سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 1.8%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97.8 مليون درهم.



بورصة مسقط ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.599% رابحاً 20.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3538.320 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 501 صفقة لعدد 35 سهماً.

وارتفع 21 سهماً على رأسها "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 8.33%، ثم سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 5.88%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.77%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 3.57%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 0.65%.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% رابحاً 43.14 ليغلق عند مستوى 5065.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحاً 48.31 نقطة ليغلق عند مستوى 5507.27 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحاً 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4195.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.21%، رابحاً 49.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4100.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 256.9 مليون سهم بقيمة 43.8 مليون دينار كويتى عبر 9075 صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.69%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.79%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فميا تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.91%.

وجاء سهم شركة بيت الطاقة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.14%، يليه سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 8.64%، فيما تصدر سهم شركة سنام العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.61% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 6.87%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.59%.



بورصة البحرين تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسراً 3.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 698.5 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.03% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.5%، كما تراجعت أسهم شركة عقارات السيف، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.56%، 0.53%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.26% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4.93%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.99% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.94%.