"الابتكار ودعم المسؤلية المجتمعية" .. أولى حلقات "المواطن العالمى" بمكتب الشباب الإفريقى

كتبت أسماء نصار

انطلقت أولى حلقات برنامج "المواطن العالمى" التابع لمكتب الشباب الإفريقي، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان "الابتكار ودعم المسؤلية المجتمعية من أجل مستقبل أفضل".



واستهل البرنامج أولى حلقاته باستضافة الشاب الاسباني كارلوس سنتيس 31 عاما, مؤسسWorld Impact Alliance وعضو ضمن فريق عمل منتدى الاقتصاد العالمي ومحاضر في أكثر من سبع جامعات عالمية.



وفي بداية اللقاء أعرب سنتيس عن سعادته بالمشاركة ببرنامج المواطن العالمي وأشار إلى أهمية مثل هذه البرامج في دعم لغة الحوار والتواصل بين الشباب في مختلف دول العالم . وبالاشارة إلى توابع فيروس كورونا , اعتبر سنتيس أن فترة الحظر تعد فترة لاعادة اكتشاف الذات ودعا الجميع الى استغلال هذه الفترة بالشكل الأمثل و أكد أنه يتابع عن كثب التغيرات التي طرأت على جميع القطاعات في مختلف دول العالم عقب تفشي وباء كورونا.



وبالحديث عن مؤسسة World Impact Alliance ، أكد سنتيس أن الهدف الرئيسي لهذه المؤسسة هو تعزيز المسؤلية المجتمعية للشركات والمؤسسات في كلا القطاعين العام والخاص من خلال العديد من الشراكات مع مختلف الحكومات والجمعيات الاهلية ووسائل الاعلام . وأعرب أن الطريق لتحقيق هذا الهدف ليس سهلا ولكن ليس مستحيلا.



وخلال اللقاء تحدث سنتيس عن رحلاته حول العالم وزياراته لأكثر من 30 دولة وأكد أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا . كما تحدث عن زيارته الأخيرة لمصر خلال مشاركته بالنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبر عن سعادته البالغة بالتحدث مع الرئيس السيسي في إحدى جلسات المنتدى وشدد على أهمية خلق حلقة تواصل بين الشباب وصناع القرار .



وفي نهاية اللقاء وجه سنتيس رسالة إلى الشباب في مختلف دول العالم وحثهم على مساعدة الآخرين و أن يكونوا أقوى ويستمتعوا بجوانب الحياة الايجابية كما حثهم على اكتشاف أنفسهم وتنمية مهاراتهم وترك بصمة واضحة و ملموسة.



الجدير بالذكر أنه تم بث اللقاء على الهواء مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الشباب والرياضة ومكتب الشباب الافريقي وحركة ناصر الشبابية ونموذج المحاكاة الافريقي ومؤسسة الشباب الافريقي الاسيوي.



ويعد هذا البرنامج هو أول برنامج لايف بالإنجليزية تطلقه الوزارة بهدف دعم مفهوم الوحدة والمشاركة العالمية، وكذلك تسليط الضوء على تجارب شبابية ناجحة عالميا.



وتضم قائمة ضيوف البرنامج عدد من صناع القرار والقادة الشباب من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات، وذلك بهدف بث رسائل إيجابية لشباب العالم من قلب القاهرة، وكذلك خلق حلقة وصل بين الشباب وصناع القرار، مما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.