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الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الأحد، 07 يونيو 2020 09:50 م
الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، حاجز مليونى حالة، بينما تخطى عدد الوفيات 112 ألفا.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء اليوم الأحد، حسب معطيات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 2000022 إصابة بمؤكدة بفيروس طورونا المستجد، بينها 112320وفاة، ما يعادل 5.62% من الحصيلة الإجمالية للحالات، 755352 شفاء، أي 37.78%.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش لـ6 يونيو، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 1920904 حالات، بينها 109901 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 29214، مقابل في ارتفاع طفيف مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في بيانات 5 يونيو 29034 حالة.

وذكرت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 709 حالات، مقابل 1128 في الإحصائية الخاصة بمساء 5 يونيو.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة، وذلك وفق "روسيا اليوم". 


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