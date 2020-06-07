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الأمن التونسى يلقى القبض على سيدة 28 عاما ومحكوم عليها بالسجن 1277 سنة

الأحد، 07 يونيو 2020 01:45 م
الأمن التونسى يلقى القبض على سيدة 28 عاما ومحكوم عليها بالسجن 1277 سنة الحرس الوطنى التونسى
كتب مصطفى عنبر

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تمكنت دورية تابعة للحرس الوطنى فى تونس، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على سيدة تبلغ من العمر 28 سنة قاطنة ببلدة الدندان صادر فى حقها 205 أمر تفتيش تتضمن تهمة النصب والاحتيال، والسرقة، وإصدار شيكات دون رصيد" ومحكوم عليها بالسجن لمدة 1277 سنة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنها بحسب تعليمات النيابة التونسية العامة.

من جهة أخرى، أوقفت وحدات من الحرس التونسى، 50 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات إفريقية مختلفة بمحافظة صفاقس جنوبى تونس.

و أفاد المتحدث الرسمى باسم الحرس التونسى حسام الدين الجبابلى، أنه أُوقف المهاجرون إثر مداهمة منزل مهجور بمنطقة الغرابة، من بينهم 25 امرأة و5 أطفال، كانوا يعتزمون المشاركة فى عملية اجتياز للحدود التونسية البحرية خلسة باتجاه الأراضى الإيطالية.

وأضاف أنهم أُحيلوا على الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. 


تونس

امراة

سيدة

النصب والاحتيال

شيكات بدون رصيد

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