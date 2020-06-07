الأشخاص الذين يعيشون على ارتفاعات عالية أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

كتبت نهير عبد النبى

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون على ارتفاعات عالية تقل احتمالية تعرضهم لأسوأ تأثيرات فيروس كورونا مقارنة بمن هم في مستوى سطح البحر، ويقول العلماء إن الأشخاص الموجودين على الأرض المرتفعة يتأقلمون بشكل أفضل مع المستويات المنخفضة من الأكسجين في الدم، وهو أحد الآثار القاتلة المحتملة لعدوى كورونا، بحسب جريدة "ديلى ميل" البريطانية.

قارن الباحثون حالات COVID-19 في الأراضي المرتفعة والمنخفضة في بوليفيا والإكوادور في أمريكا الجنوبية والتبت، وهي منطقة جبلية تغطي الصين ،أصبح سكان المرتفعات المعرضين لانخفاض الأكسجين، أو "نقص الأكسجة"، معتادون بيولوجيًا من خلال تحسين نقل الأكسجين في الشرايين، كما أنها تعبر عن انخفاض مستويات إنزيم ACE2 - الذي يحتاجه الفيروس لإصابة الخلايا المضيفة في الرئتين والأنسجة الأخرى.

يدّعي العلماء أن العوامل البيئية مثل زيادة الأشعة فوق البنفسجية المرتفعة قد تعمل أيضًا كمضاد طبيعي أعلى، فمعدلات الإصابة بـ Covid-19 في المناطق المرتفعة هي أقل بثلاث مرات تقريبًا من الأراضي المنخفضة في بوليفيا وأربعة أضعاف في الإكوادور.

وعلى الرغم من قربها النسبي من ووهان ، مركز الوباء ، فإن الانتشار العام للعدوى في التبت لا يتوافق مع الاتجاهات العالمية، حلل الباحثون أيضًا البيانات الجغرافية في الوقت الحقيقي لوباء COVID-19 عالميًا للعثور على انخفاض واضح في السكان المتضررين الذين يعيشون فوق 9800 قدم (3000 متر) فوق مستوى سطح البحر.