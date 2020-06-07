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#اعلان_القاهره يتصدر تويتر الكويت بعد التأييد العربى لمبادرة حل الازمة الليبية

الأحد، 07 يونيو 2020 02:46 م
#اعلان_القاهره يتصدر تويتر الكويت بعد التأييد العربى لمبادرة حل الازمة الليبية اعلان وثيقة القاهرة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تصدر هشتاج #اعلان_القاهره موقع  تويتر بدولة الكويت، بعد ساعات من اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة حل الأزمة الليبة عبر وثيقة القاهرة الداعية لحل الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار بالبلاد والعودة للمسار السياسى.

 

كويتيون
كويتيون

 

ويأتى تأييد النشطاء بدولة الكويت بعد تأييد رسمى عربى وكويتي، وكانت جددت وزارة الخارجیة الكویتیة في بیان أمس مطالبھا المستمرة لكافة الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار في لیبیا حقنا لدماء الأشقاء، انطلاقا من دعمھا ومساندتھا لمبادرة الأمین العام للامم المتحدة التي أطلقھا في شھر مارس الماضي لوقف عالمي لإطلاق النار في جمیع مناطق النزاعات لتوحید الجھود للتصدي لانتشار فیروس (كورونا).

 

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وأعربت الخارجية الكويتية فى بيانها - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)- عن ترحب دولة الكویت في ھذا الشأن بالمبادرة التي أطلقھا الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص وقف إطلاق النار فى ليبيا ، مؤكدة دعمھا الكامل لكافة الجھود الرامیة لجمع الفرقاء على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سیاسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلین تحت رعایة الأمم المتحدة وبما یحفظ وحدة لیبیا واستقلالھا وسلامة أراضیھا ویحقق تطلعات شعبھا.


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