اليوم السابع
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اصابات وأعمال شغب فى مواجهة الشرطة والمحتجين فى لندن.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 10:00 م
اصابات وأعمال شغب فى مواجهة الشرطة والمحتجين فى لندن.. صور احتجاجات فى لندن
رويترز

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نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا للاحتجاجات التي شهدتها لندن اليوم، وما وقع من أحداث شغب وإشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة البريطانية، نتج عنها القبض على البعض ممن شاركوا وإصابة أخرين.

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وكان صادق خان، عمدة لندن،أصدر بيانًا إعلاميًا، اليوم الأحد، للتعليق على أحداث العنف التى نتجت عن اشتباك محتجون بريطانيون مناهضون للعنصرية مع الشرطة لفترة وجيزة يوم السبت بعد تجمع آلاف فى وسط لندن للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة الأمريكية بعد موت المواطن الأسود الأعزل جورج فلويد فى منيابوليس بالولايات المتحدة.

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وقال صادق خان، فى بيانه، "انضم سكان لندن من جميع الأعمار والأعراق والخلفيات إلى الملايين من الأشخاص حول العالم أمس ليجتمعوا بسلام ليقولوا إن "الحياة السوداء مهمة".. أقف معكم وأشاطركم غضبكم وألمكم.. ويجب أن يؤدى القتل الوحشى لجورج فلويد إلى تغيير فورى ودائم فى البلدان والمدن وخدمات الشرطة والمؤسسات فى كل مكان.. ويجب أن نستأصل العنصرية أينما وجدت". 

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لندن

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