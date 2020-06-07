اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد.. تعرف عليها

الأحد، 07 يونيو 2020 11:27 ص
استقرار أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد.. تعرف عليها سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 7-6 - 2020، استقرارا وفق الأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم 1.5-4 جنيهات، بينما سجلت أسعار البطاطس لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيها، وسجلت اسعار الفاصوليا 2-6جنيهات وسجل سعر كيلو البصل 2.5-3.5 جنيهات. 
 
وأضاف النجيب أن الباذنجان  البلدى سجل أسعارا تتراوح بين 1.5-6جنيهات، والباذنجان الرومى يتراوح بين 1.5-6 جنيهات، فيما سجلت اسعار الكوسة لتتراوح بين 1.5 - 6 جنيها واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 12 - 18جنيها. 
 
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات. 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
 
واكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة  لـ2 مليون و400 ألف طن، وانفراجه في تدفق الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والاوربية، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

اسعار الخضروات اليوم

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