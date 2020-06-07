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استقبال 88 سفينة وتداول 85518 حاوية بشركة الإسكندرية فى مايو الماضى

الأحد، 07 يونيو 2020 02:00 ص
استقبال 88 سفينة وتداول 85518 حاوية بشركة الإسكندرية فى مايو الماضى تداول حاويات ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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 استقبلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، أحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خلال شهر مايو الماضى 88 سفينة ، بإجمالي حاويات بلغت 85518 حاوية.

منها 84944 حاوية تجارى خارجية و 574 حاوية ترانزيت.

وذكرت الشركة فى إحصائية لها  على موقعها الرسمى ، أن الخط الملاحى msc  تصدر الحركة ب 23 سفينة بإجمالى حاويات 44976 حاوية .

أضافت  الشركة أن الخط الملاحى hapag loyed حل ثانيا ، ب 5 سفن وبإجمالى حاويات 7322 حاوية ، يليه الخط الملاحى borchard  بعدد 9 سفن و6019 حاوية.

واشارت الشركة انه تم تداول 5195 حاوية ل 13 سفينة تابعة للخط الملاحى cma، كما تم تداول 4789  حاوية  لـ4 سفن للخط الملاحى ever green  .

وكشفت الموازنة التقديرية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعام 2020-2021، والتى عقدت بمقر القابضة للنقل البحرى والبرى أنها تقترح أرباحاً بقيمة 1.558 مليار جنيه، مقابل مستهدف بقيمة 1.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان سابق لبورصة مصر أنها تستهدف إيرادات نشاط وفوائد وأرباح أخرى خلال العام المالي المقبل بقيمة 2.93 مليار جنيه، مقابل إيرادات مستهدفة بقيمة 3.09 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن الخطة الاستثمارية المقترحة لعام 2020-2021 تستهدف مبلغ 241.975 مليون جنيه، على أن تتضمن محطة حاويات الاسكندرية بقيمة 62.57 مليون جنيه وحاويات الدخيلة بقيمة 179.4 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 736 مليون جنيه منذ بداية يوليو، حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 962.4 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 وأشارت الشركة، إلى أنها حققت 1.249 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة، مقابل 1.408 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 


الاسكندرية لتداول الحاويات

ميناء الاسكندرية

قطاع الاعمال العام

القابضة للنقل البحرى

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