ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.83% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% رابحاً 60.08 نقطة ليغلق عند مستوى 7267.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.97% خاسراً 232.33 نقطة ليغلق عند مستوى 7578.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 225.9 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وارتفع 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.87%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.20%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.15%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.38%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.13%.

وارتفع 151 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جبسكو" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "نادك" بنسبة 9.30%، فيما تراجع 36 سهماً على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.09%، ثم سهم "الرياض ريت" بنسبة 1.78%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 1.27%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 397 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البلاد المالية، عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق، وتم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق.

كما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، تعليق تداول صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث، على أن يستأنف التداول غدا الاثنين.