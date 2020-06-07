اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود جماعى للقطاعات

الأحد، 07 يونيو 2020 11:11 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.70% رابحاً 35.110 ليصل إلى مستوى 5058.42 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% رابحاً 37.170 نقطة ليصل إلى مستوى 5496.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحاً 32.720 نقطة ليصل إلى مستوى 4194.12 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.03%، رابحاً 41.950 نقطة ليصل إلى مستوى 4093.19 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 186.7 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون دينار كويتى عبر 6674 صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساية بنسبة 4.53%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.12%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.04%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.90%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%.
 
وجاء سهم شركة بيت الطاقة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.75%، يليه سهم شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 8.64%، ثم سهم الشركة الكويتية للمتنزهات بنسبة 7.38%، فيما تصدر سهم شركة سنام العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.61% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 6.26%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 4.91%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة التمدين الاستثمارية، عن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يوم الخميس الموافق 25 يونيو، للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
 

بورصة الكويت

سوق الكويت المالى

الكويت

اقتصاد الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة