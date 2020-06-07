ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى باكستان لـ 98 ألفا و943 حالة

إسلام آباد (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 98 ألفًا و943 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الأحد/ أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2002 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت الحكومة الباكستانية، قررت الخميس الماضى، إلغاء الحجر الصحى للباكستانيين العائدين من الخارج وسيتم إرسالهم إلى منازلهم بدلا من ذلك بعد الخضوع لفحص طبى واختبار في المطارات، وقالت مصادر في قطاع الطيران، حسبما نقلت صحيفة (إكسبرس نريبيون) الباكستانية، إن الحكومة غيرت الإجراءات التشغيلية الأساسية بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق وقيود السفر التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد.