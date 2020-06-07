اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى باكستان لـ 98 ألفا و943 حالة

الأحد، 07 يونيو 2020 10:48 ص
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى باكستان لـ 98 ألفا و943 حالة مصاب بكورونا
إسلام آباد (أ ش أ)

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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 98 ألفًا و943 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الأحد/ أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2002 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت الحكومة الباكستانية، قررت الخميس الماضى، إلغاء الحجر الصحى للباكستانيين العائدين من الخارج وسيتم إرسالهم إلى منازلهم بدلا من ذلك بعد الخضوع لفحص طبى واختبار في المطارات، وقالت مصادر في قطاع الطيران، حسبما نقلت صحيفة (إكسبرس نريبيون) الباكستانية، إن الحكومة غيرت الإجراءات التشغيلية الأساسية بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق وقيود السفر التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أن الحكومة اتخذت هذا القرار لأن القدرة الاستيعابية في مراكز الحجر الصحي تتضاءل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وبحسب الإجراءات التشغيلية الجديدة، سيخضع كل المسافرين لفحص طبي شامل في المطارات، كما يقوم موظفون من المعهد الوطني للصحة بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس للمسافرين في المطار، وبعدها يتوجه المسافرون لمنازلهم إن لم تظهر عليهم أي أعراض بالإصابة، بينما يترك القرار في الحالات المشتبه في إصابتها لتقدير الأطباء.

 


باكستان

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الباكستانيه

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