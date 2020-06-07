ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا لـ187 بمستشفيات الشرقية بعد خروج 28 حالة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، عن خروج 27 حالات شفاء جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم اليوم خروج حالات شفاء للمرة الأولى من ثلاث مستشفيات منهم 9 حالات من مستشفى السعديين، و 10 من ههيا، وحالة من مستشفى الصوفية المركزي، هذا بجانب 4 حالات من مستشفى العزل بفاقوس، و 4 حالات من مستشفى الصدر، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 187 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 107 حالة بعزل الزقازيق، 17 حالات بالصدر، 26 بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 6 بمستشفى كفر صقر، 7 بمستشفى الإبراهيمية، 2 بحميات فاقوس، ٩ بمستشفى السعديين، و 10 بمستشفى ههيا المركزي، وحالة بالصوفية.

كما عبرت المستشفيات عن فرحتها بتمام الشفاء للمرضى كل بطريقته حيث قامت أحدهم باصطفاف الجيش الأبيض وعمل ممر لخروج الحالات، وآخرى بتوزيع باقات من الورود، فى جو من السعادة والفرحة والسرور، ووسط تصفيق حار، وزغاريد من الفرق الطبية.

وأوضح "مسعود" بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر

و كذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض