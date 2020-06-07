وأوضح البيان أن عدد الاختبارات والفحوصات اليومية امس سجلت 3685 اختبارا بتراجع نحو 42 فى المائة .

وذكر البيان أنه تم الإبلاغ عن 35 إصابة جديدة في فيينا أمس كما تم تسجيل ما مجموعه 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا في جميع أنحاء النمسا.

واشار البيان الى أن ست ولايات نمساوية وهي بورغنلاند وكارينثيا وسالزبورغ و ستيريا و تيرول وفورارلبرغ لم تسجل اليوم أي إصابة جديدة بينما توجد في ولاية النمسا السفلى حالة واحدة وفي ولاية النمسا العليا ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا .