أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد الى 15 الفا و793 حالة من اجمالى عدد الاصابات البالغ 16 الفا و851 حالة، وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الاحد أن عدد الحالات الفعلية فى البلاد تبلغ 357 حالة شاملة 69 حالة فى المستشفيات و17 حالة فى العناية المركزة بينما بلغ عدد الوفيات 672 حالة .
وأوضح البيان أن عدد الاختبارات والفحوصات اليومية امس سجلت 3685 اختبارا بتراجع نحو 42 فى المائة .
وذكر البيان أنه تم الإبلاغ عن 35 إصابة جديدة في فيينا أمس كما تم تسجيل ما مجموعه 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا في جميع أنحاء النمسا.
واشار البيان الى أن ست ولايات نمساوية وهي بورغنلاند وكارينثيا وسالزبورغ و ستيريا و تيرول وفورارلبرغ لم تسجل اليوم أي إصابة جديدة بينما توجد في ولاية النمسا السفلى حالة واحدة وفي ولاية النمسا العليا ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا .
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