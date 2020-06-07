ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة للجلسة السادسة..ورأس المال يربح 17.3مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة السادسة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.474 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 11108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 1648 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 12681 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 4261 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1259 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 2028 نقطة.