ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.11% مدفوعاً بصعود قطاعي الخدمات والاستثمار

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 1.35 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 مليون سهم بقيمة 380 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.52%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.85%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.49% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.17%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن شراء المساهم عبد الحميد زينل محمد زينل عدد 46200 سهم ليرفع مساهمته من الشركة من 6.49% تعادل 1.6 مليون سهم إلى 6.67% تمثل 1.7 مليون سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة، عن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2020.

فيما أعلنت بورصة البحرين، أنه ابتداءً من اليوم الخميس، سوف يتم إلغاء إدراج أسهم بنك طيب من لوائح البورصة، وذلك بناء على طلب البنك.